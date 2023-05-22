Соседи заявили, что за выпавшей из окна в Кемерове девочкой присматривал знакомый матери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За двухлетней девочкой, которая выпала из окна седьмого этажа в Кемеровской области, присматривал знакомый матери. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соседей семьи.

Инцидент произошел на улице Халтурина в Кемерове. Местная жительница Виктория рассказала, что матери не было в квартире в момент происшествия.

"Она платила пацану лет 20–25, он с ней сидел. Вышел в магазин, и это произошло. Врачи как только ни пытались помочь. Врач скорой помощи плакал, что не спас девочку. А мать как пришла – ни слезы не проронила", – вспоминает женщина.

По ее словам, правоохранители сразу увели мать ребенка в машину, потому что очевидцы начали ее обвинять. Однако женщина не считает, что она несет ответственность за гибель девочки. Виктория добавила, что мать не подошла попрощаться с дочкой. Соседка уверена, что женщина попытается переложить вину на молодого человека, который присматривал за девочкой.

Кроме того, оказалось, что соседи подозревают мать погибшей в употреблении наркотических веществ. Об этом заявила Виктория, а также еще одна местная жительница Елена, которая назвала женщину наркоманкой.

"Вчера в их квартиру вломилась полиция и искала наркотики. Говорят, мать, наверное, пожизненно посадят", – рассказала она.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дело по факту смерти двухлетней девочки в результате падения с высоты в Кемеровской области. По информации правоохранителей, ребенок выпал из окна седьмого этажа. Очевидцами происшествия стали местные жители, именно они и вызвали скорую помощь. В результате полученных травм девочка скончалась в машине.

По данному инциденту завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.

