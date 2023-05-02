Психолог рассказала, как не допустить падения ребенка из окна

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Детский психолог Олеся Покусаева рассказала в беседе с "Радио 1", как защитить ребенка от падения из окна

По словам специалиста, у малышей до 5–6 лет нет понимания опасности высоты, огня или воды. Они живут в безопасном мире. Поэтому объяснить ребенку, что залезание на подоконник может привести к трагедии, по мнению Покусаевой, не получится.

"Чтобы не допустить трагедии и уберечь ребенка от падения, родителям необходимо обезопасить среду, например барьерами на подоконник", – добавила психолог.

Покусаева считает, что, хоть все дети и развиваются по-разному, кто-то быстрее, а кто-то медленнее, рассказывать об опасности падения стоит только с 6, 7 лет. Так как в это время начинает формироваться мышление.

Предупреждать о запрете залезать на окно психолог предлагает через сравнение. Например, напомнить малышу, что, когда он упал с самоката, у него болело колено, а если он упадет с еще большей высоты, то заболят другие части тела.

"Также можно сравнить человека и кружку. Дети лучше схватывают, когда у них есть наглядные примеры. Покажите ему, что, если кружка упадет со стола, сравнив его с окном, что она разобьётся, как и человек", – подводит итог специалист.

Ранее сообщалось, что девочка 2021 года выжила после падения с 9-го этажа. Во время происшествия в квартире находилась ее мать. Ребенка доставили в больницу.

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