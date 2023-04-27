Психолог прокомментировала видео с людьми, "выгуливающими" утюги

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Люди, выгуливающие утюги и другие неодушевленные предметы, вероятнее всего, проходят тренинги, направленные на развитие раскрепощенности и повышение уверенности. Об этом сообщила клинический психолог Инесса Моисеенко.

До этого в Сети распространились видео из разных регионов РФ, на которых жители "выгуливают" утюги. В Калининградской области с утюгом прогуливался мужчина, а в Анапе с аналогичной бытовой техникой встретили двух женщин.

"Такой ритуал, как "выгуливание" утюга, применяют в психологии во время тренинга, где люди учатся работать с ограничивающими установками, расширяют свои границы свободы. Это многим помогает раскрепоститься, избавиться от каких-то комплексов, стать увереннее", – цитирует психолога РИА Новости.

По словам специалиста, выполняя задание, люди как бы "разглаживают" свои проблемы и меняют к ним отношение.

Реакция окружающих часто бывает непредсказуемой. Некоторые считают такое поведение странным, другие же присоединяются к участникам практики, сообщила Моисеенко.

До этого москвич принес домой найденное на помойке моноколесо, а оно взорвалось. Мужчине удалось выбраться через окно первого этажа. Все его документы и вещи, находившиеся в прихожей, сгорели.

