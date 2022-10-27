Минпромторг рекомендовал убрать "псевдоорганическую" еду из магазинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минпромторг РФ напомнил торговым сетям и онлайн-магазинам о недопустимости продажи органических продуктов без сертификата, предусмотренного законом "Об органической продукции", сообщает РБК.

По информации ведомства, обращения направили Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союзу независимых сетей России и Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ).

В Минпромторге подчеркнули, что речь идет о разъяснениях рекомендательного характера. Цель обращения – не допустить распространение продукции, производители которой вводят потребителей в заблуждение.

В России производители имеют право размещать на продуктах надписи "органический" в том случае, если имеют сертификат о соответствии. Такие бумаги выдают в рамках норм закона "Об органической продукции", который вступил в силу 1 января 2022 года.

Сертификат выдается после проверки аккредитованными организациями, в том числе Роскачеством. Для маркировки Минсельхозом введен знак органической продукции единого образца.

По информации Роскачества, стоимость сертификата начинается от 10 тысяч рублей. Оформление является добровольным, как отметил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

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