Эксперт предупредил об опасности пластиковых контейнеров

Фото: depositphotos/DLeonis

Пластиковые контейнеры для хранения еды представляют собой опасность, так как содержат полифенольные и бензольные соединения, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Любой пластик для человека вреден – как бы его ни рекламировали, каким бы безопасными не представляли маркетологи, даже та пластиковая посуда, на которой стоит маркировка "Для пищевых продуктов", – опасна. В составе любого пластика есть полифенольные, бензольные соединения. Они делают пластиковые контейнеры фактически ксенобиотиками", – рассказал кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.

По его словам, пластиковые бутылки и кулеры при длительном нахождении на солнце могут выделять микропластик, который остается в организме человека. Он уточнил, что микропластик выделяет токсичные и канцерогенные вещества.

Эксперт также предостерег от хранения жирной и горячей еды в пластиковых контейнерах, а также не рекомендовал разогревать в них еду, поскольку при нагревании пластик начинает выделять канцерогены, свинец и другие диоксины, которые являются устойчивыми загрязнителями окружающей среды.

"Вся одноразовая посуда пропитана бисфенолом S. Он снижает серотонин в крови, опасен для детей, если беременная женщина ест из такой посуды. Категорически запрещено разогревать еду в такой посуде. Даже класть теплую еду в такие тарелки не рекомендуется. Уже при температуре 60–70 градусов выделяются ядовитые вещества", – подчеркнул Кутушов.

Он также призвал не использовать одноразовую посуду повторно.

При этом самой ядовитой пластиковой посудой врач назвал ту, что делается из меламина. Чаще всего она очень яркая и красивая. Уточняется, что меламин не растворяется в воде и большинстве органических растворителей, в нем содержится большое количество формальдегида.

"Имейте в виду, что дешевый пластик от дорогого не сильно отличается составом, если вообще отличается. То есть покупать более дорогую пластиковую посуду бесполезно, лучше ею не пользоваться. Микропластик и компоненты пластика оказывают негативное влияние на фертильность, иммунную и эндокринную системы человека", – заключил эксперт.

Ранее старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрестка" Юлия Лемешева рассказала, как продлить срок хранения продуктов.

Для этого, по ее словам, нужно правильно сочетать их в холодильнике. В частности, необходимо уделять внимание использованию правильных отсеков, поскольку температура в холодильнике не одинакова и зависит от зоны.

На верхних полках, отметила Лемешева, рекомендуется хранить скоропортящиеся продукты, например мясо, молоко и кисломолочные продукты. Нижние полки и отдельные ящики лучше выделить для фруктов и овощей. Готовые блюда, продолжила эксперт, лучше всего хранить на средних полках в контейнерах или специальных zip-пакетах.



"Жизнь в большом городе": одноразовая посуда

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!