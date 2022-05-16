Названы три доступных лайфхака для хранения продуктов

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Пользователи соцсетей обсуждают три доступных лайфхака, касающихся хранения продуктов. Способы позволяют сохранять еду свежей длительное время. Об этом сообщает The Sun.
Для организации хранения овощей и фруктов рекомендуют использовать вакуумные пакеты с застежкой-молнией. В таких пакетах можно также хранить и томатную пасту. Пакет с ней советуют держать в морозилке, отрезая от замороженного куска кубики при необходимости.
Сохранить на более долгий срок зелень позволят влажные бумажные полотенца. Двухслойные салфетки предлагается делить на две части: в образовавшееся пространство можно сложить свежие травы. После этого зелень лучше всего отправить в пластиковый контейнер.
Еще один совет касается выбора кухонной утвари. В первую очередь стоит обращать внимание на практичность изделия. Однако, если выбор все же оказался неудачным, не стоит сразу бежать за новой утварью. Так, разделочную доску можно усовершенствовать при помощи все того же влажного бумажного полотенца: если подложить его под доску, появится дополнительное "сцепление" со столешницей, в результате чего доска будет меньше скользить при резке.
Ранее инфекционист Анна Носкова рассказала, какие правила необходимо соблюдать при хранении продуктов, чтобы избежать отравления. Так, по словам специалиста, важно не хранить мясо, птицу, морепродукты и яйца рядом с другими продуктами, чтобы исключить вероятность перекрестного заражения. Также важно следить за температурой в холодильнике. Она должна быть не ниже четырех градусов, а в морозильной камере – не ниже семнадцати. Воздух при этом должен свободно циркулировать.
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