Инфекционист напомнила о правилах гигиены на кухне

Мало кто задумывается о том, как много микроорганизмов обитает у нас на кухне. Но знать об этом стоит, потому что вредные бактерии могут стать причиной пищевого отравления. Рассказываем, как избежать неприятных последствий.

Исключите перекрестное заражение

Микробы путешествуют с одних предметов на другие, а мы им в этом невольно помогаем. Например, это происходит, когда человек не моет руки во время разделки сырого мяса или приготовления яиц, а потом трогает посуду, дверцы холодильника и готовую пищу.

"Перекрестное заражение – это частая причина кишечных инфекций. Поэтому старайтесь соблюдать основные правила безопасности. Одно из главных – не хранить мясо, птицу, морепродукты и яйца рядом с другими продуктами", – предупредила инфекционист Анна Носкова.

Разделяйте продукты уже на этапе покупки: в тележке, пакетах, а затем – и в холодильнике. Заведите отдельную разделочную доску и нож для сырого мяса. Каждый раз после использования мойте их и столешницу горячей водой с мылом.



Анна Носкова инфекционист Не трогайте телефон во время приготовления пищи – на его поверхности собирается огромное количество болезнетворных бактерий.

Если случайно взяли смартфон, то сразу мойте руки, причем делайте это как положено. Мы уже все усвоили, что процедура должна занимать как минимум 15–20 секунд.

Кухонные губки и тряпки также лучше прополоснуть с мылом после каждого использования и хорошенько просушить. Кухонные полотенца необходимо менять как можно чаще, а стирать их в горячей воде.

Кроме того, всегда мойте овощи и фрукты. Для этого достаточно проточной воды из-под крана. Помните, что мыть надо даже бананы и мандарины, иначе бактерии с кожуры могут попасть на съедобную часть, а затем – к вам в желудок. Но использовать для мытья пищевых продуктов чистящие средства специалисты не рекомендуют, так как это может быть опасно.

Разумно используйте холод

Следите за температурой в холодильнике. Она должна быть не ниже четырех градусов, а в морозильной камере – не ниже семнадцати. Помните, что воздух внутри него должен циркулировать. Если забивать холодильник продуктами – циркуляция будет нарушена.

"Не держите скоропортящиеся продукты вне холодильника более двух часов. Если окружающая температура выше 30 градусов – более одного часа", – напомнила инфекционист.



Анна Носкова инфекционист Приготовленную еду не оставляйте на плите, убирайте ее как можно раньше в холодильник, особенно в жаркую погоду. Не размораживайте продукты при комнатной температуре. Для этого есть три безопасных способа: в холодильнике, в холодной воде и в микроволновой печи.

Если вы замариновали мясо, то оставлять на воздухе его тоже не рекомендуется, лучше сразу убирать в холодильник. Теплый маринад – идеальное место для размножения бактерий.

Сырое мясо должно лежать на самой холодной полке – она расположена рядом с морозильной камерой. То есть если морозилка сверху, то убираем его наверх, если снизу – вниз.

Готовьте до нужной температуры

Во время приготовления пища должна достигать достаточно высокой внутренней температуры. Это обеспечит гибель возбудителей инфекционных заболеваний.

"Помните, что цвет не является надежным показателем готовности продуктов. В идеале надо измерять внутреннюю температуру приготовленного мяса, птицы и рыбы пищевым термометром или термощупом", – предупредила Анна Носкова.

Мясо птицы (грудку, целую тушку, ножки, бедра, крылья, куриный фарш, потроха) надо доводить до внутренней температуры в 74 градуса. Стейки, жаркое, отбивные из свежей говядины, свинины, телятины, баранины – до 63 градусов, мясной фарш – до 71 градуса.

Рыбу лучше готовить до температуры 63 градуса или до момента, когда мякоть станет непрозрачной и начнет легко отделяться вилкой. Яйца – пока желток и белок не станут твердыми.