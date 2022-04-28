Инфекционист напомнила о правилах гигиены на кухне

Мало кто задумывается о том, как много микроорганизмов обитает у нас на кухне. Но знать об этом стоит, потому что вредные бактерии могут стать причиной пищевого отравления. Рассказываем, как избежать неприятных последствий.
Исключите перекрестное заражение
Микробы путешествуют с одних предметов на другие, а мы им в этом невольно помогаем. Например, это происходит, когда человек не моет руки во время разделки сырого мяса или приготовления яиц, а потом трогает посуду, дверцы холодильника и готовую пищу.
"Перекрестное заражение – это частая причина кишечных инфекций. Поэтому старайтесь соблюдать основные правила безопасности. Одно из главных – не хранить мясо, птицу, морепродукты и яйца рядом с другими продуктами", – предупредила инфекционист Анна Носкова.
Разделяйте продукты уже на этапе покупки: в тележке, пакетах, а затем – и в холодильнике. Заведите отдельную разделочную доску и нож для сырого мяса. Каждый раз после использования мойте их и столешницу горячей водой с мылом.
Если случайно взяли смартфон, то сразу мойте руки, причем делайте это как положено. Мы уже все усвоили, что процедура должна занимать как минимум 15–20 секунд.
Кухонные губки и тряпки также лучше прополоснуть с мылом после каждого использования и хорошенько просушить. Кухонные полотенца необходимо менять как можно чаще, а стирать их в горячей воде.
Кроме того, всегда мойте овощи и фрукты. Для этого достаточно проточной воды из-под крана. Помните, что мыть надо даже бананы и мандарины, иначе бактерии с кожуры могут попасть на съедобную часть, а затем – к вам в желудок. Но использовать для мытья пищевых продуктов чистящие средства специалисты не рекомендуют, так как это может быть опасно.
Разумно используйте холод
Следите за температурой в холодильнике. Она должна быть не ниже четырех градусов, а в морозильной камере – не ниже семнадцати. Помните, что воздух внутри него должен циркулировать. Если забивать холодильник продуктами – циркуляция будет нарушена.
"Не держите скоропортящиеся продукты вне холодильника более двух часов. Если окружающая температура выше 30 градусов – более одного часа", – напомнила инфекционист.
Если вы замариновали мясо, то оставлять на воздухе его тоже не рекомендуется, лучше сразу убирать в холодильник. Теплый маринад – идеальное место для размножения бактерий.
Сырое мясо должно лежать на самой холодной полке – она расположена рядом с морозильной камерой. То есть если морозилка сверху, то убираем его наверх, если снизу – вниз.
Готовьте до нужной температуры
Во время приготовления пища должна достигать достаточно высокой внутренней температуры. Это обеспечит гибель возбудителей инфекционных заболеваний.
"Помните, что цвет не является надежным показателем готовности продуктов. В идеале надо измерять внутреннюю температуру приготовленного мяса, птицы и рыбы пищевым термометром или термощупом", – предупредила Анна Носкова.
Мясо птицы (грудку, целую тушку, ножки, бедра, крылья, куриный фарш, потроха) надо доводить до внутренней температуры в 74 градуса. Стейки, жаркое, отбивные из свежей говядины, свинины, телятины, баранины – до 63 градусов, мясной фарш – до 71 градуса.
Рыбу лучше готовить до температуры 63 градуса или до момента, когда мякоть станет непрозрачной и начнет легко отделяться вилкой. Яйца – пока желток и белок не станут твердыми.