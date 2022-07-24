Эксперт рассказала, сколько нужно делать закруток на зиму

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Большинство закруток полезны лишь в течение определенного срока, рассказала начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.
По словам специалиста, с течением времени домашние консервы могут стать невкусными, или даже опасными для здоровья. В целом, подчеркнула она, такие продукты лучше употребить в пищу до следующего урожая.
Эксперт также напомнила, что самыми распространенными способами сохранения овощей на зиму являются квашение и соление. В ходе этих процессов, предупредила эксперт, образуется полезная кислота, которая живет ограниченный период времени, поэтому хранить такую заготовку стоит в прохладном месте не более 8 месяцев.
Маринованные овощи сохранятся дольше, если использовать стерилизацию и уксус, продолжила Котельникова. При заготовке бобовых, например горошка и кукурузы, следует проводить тщательную термообработку.
Варенье с косточками, например, вишневое и абрикосовое, нельзя хранить дольше года, добавила специалист. В таком продукте повышается содержание синильной кислоты, из-за которой растет риск отравления.
"Помните, что закатка может испортиться раньше срока: если крышка вздулась, на ней появились плесень или ржавчина, употреблять продукт в пищу нельзя. Если рассол стал мутным, банку следует выбросить вне зависимости от срока годности", – приводит ее слова агентство "Прайм".
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что нельзя покупать продукты домашнего консервирования в герметически закрытых банках на рынке и у случайных лиц. В ведомстве отметили, что это может привести к развитию ботулизма – тяжелого заболевания, поражающего нервную систему. При несвоевременном обращении к врачу возможен летальный исход.
"Городской стандарт": соленья
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