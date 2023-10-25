В России может появиться база недобросовестных поставщиков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России может появиться база данных, в которой будет представлена информация о недобросовестных производителях, поставщиках и импортерах промышленной продукции. В Минпромторге поддержали создание подобного перечня, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что в данную базу будут заноситься компании с административными наказаниями и обвинительными приговорами по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров.

На данный момент Минпромторг собирает мнения по этому вопросу среди других ведомств. В частности, обсуждается, какой должна быть структура базы, состав информации, источники данных и прочее.

В министерстве сообщили, что большинство ведомств уже поддержало создание базы данных, кроме Минцифры, ФАС, Росалкогольтабакконтроля и Минсельхоза.

Помимо этого, Верховный суд пока не готов предоставлять данные о вступлении в силу постановлений об административных правонарушениях и приговоров суда по уголовным делам в сфере незаконного оборота промышленной продукции. В целом работа по согласованию этого проекта еще продолжается, добавили в Минпромторге.

Отмечается, что какие-либо последствия для поставщиков при попадании в базу данных не предусмотрены. Подобный черный список должен стать лишь информационным ориентиром для добросовестных участников рынка, подчеркнули в министерстве.

Ранее в Минпромторге РФ предложили установить в России минимальные розничные цены (МРЦ) для разливного пива, что отразится на его стоимости в заведениях общепита.

До этого замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева сообщила, что маркировка косметики и бытовой химии обсуждается с бизнесом и может начаться в декабре текущего года или весной 2024 года.