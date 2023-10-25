На внедрение робототехники в производство в РФ выделено 300 млрд руб – Мантуров

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что на внедрение робототехники в производство в России выделено 300 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На встрече с Владимиром Путиным он отметил, что сумма в 300 миллиардов рублей была выделена до 2030 года. По словам Мантурова, на предприятиях РФ увеличился процент использования робототехнической продукции.

Глава Минпромторга также добавил, что по масштабу развитие робототехники сравнимо с проектом по фармацевтике.

Ранее Минпромторг России скорректировал механизм уплаты утилизационного сбора на автомобили. Целью изменений является поддержка отечественных предприятий-надстройщиков, использующих в производстве отечественные базовые автомобили и шасси.

До этого сообщалось, что за шесть месяцев текущего года столичные производители увеличили выпуск лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, на 50,6% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.