25 октября, 04:08Экономика
На внедрение робототехники в производство в РФ выделено 300 млрд руб – Мантуров
Фото: kremlin.ru
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что на внедрение робототехники в производство в России выделено 300 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
На встрече с Владимиром Путиным он отметил, что сумма в 300 миллиардов рублей была выделена до 2030 года. По словам Мантурова, на предприятиях РФ увеличился процент использования робототехнической продукции.
Глава Минпромторга также добавил, что по масштабу развитие робототехники сравнимо с проектом по фармацевтике.
Ранее Минпромторг России скорректировал механизм уплаты утилизационного сбора на автомобили. Целью изменений является поддержка отечественных предприятий-надстройщиков, использующих в производстве отечественные базовые автомобили и шасси.
До этого сообщалось, что за шесть месяцев текущего года столичные производители увеличили выпуск лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, на 50,6% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.
Читайте также