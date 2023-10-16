В Минпромторге предложили установить минимальные цены на разливное пиво

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В Минпромторге РФ предложили установить в России минимальные розничные цены (МРЦ) для разливного пива, что отразится на его стоимости в заведениях общепита. Об этом сообщает газета "Известия".

В ведомстве считают, что данная мера поможет решить проблему с "наливайками" – небольшими кафе в жилых домах, которые за счет своего статуса могут торговать алкоголем круглосуточно.

Представители Минпромторга отметили, что введение МРЦ на данную продукцию может стать механизмом, который снизит желание недобросовестных потребителей собираться ночами у таких объектов якобы общепита и нарушать покой граждан.

Источник газеты, близкий к ведомству, сообщил, что на сегодня подобные заведения могут продавать пиво в розлив за 70–80 рублей за литр. Минимальная розничная цена может повысить стоимость напитков, что отпугнет часть покупателей, добавил он.

Ранее Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину повысить минимальные цены на водку на 7% с 2024 года. В частности, минимальные отпускные цены предлагается поднять с 229 до 243 рублей.

Хирург-уролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян предупредил, что частое употребление пива с закусками ведет к увеличению живота, грудных желез, а также к дряблости мышц. Многие не доживают до 60 лет, если регулярно пьют этот напиток, добавил врач.