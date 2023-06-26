Россиянам рассказали о напитке, который может помешать дожить до 60 лет

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Частое употребление пива с закусками ведет к увеличению живота, грудных желез, а также к дряблости мышц. Многие не доживают до 60 лет, если регулярно пьют этот напиток, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на хирурга-уролога, андролога и онкоуролога, кандидата медицинских наук Марка Гадзияна.

По его словам, тревогу по этому поводу бьют даже турки – россияне массово гибнут от сердечных приступов на курортах Алании и в Анталье. Поклонникам пива следует знать, что этот мочегонный напиток вымывает из организма значительное число микроэлементов, вызывая их дефицит, уточнил специалист. По его словам, под воздействием алкоголя суставы и мозг подвергаются разрушению, возрастает риск развития гастрита.

Кобальт, содержащийся в пиве, может стать причиной нарушения работы сердца. Гадзиян заявил, что это может произойти в любом возрасте. При этом те, кто пьет этот напиток с закусками, рискуют вдвойне, указал врач. В результате появляется лишний вес, ожирение, которое не является генетическим заболеванием.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что употребление алкоголя в жару обезвоживает организм и может спровоцировать инфаркт и инсульт. В подобную погоду лучше всего будет отдать предпочтение обычной воде.