В Госдуме планируют принять закон о продаже пива на стадионах в осеннюю сессию

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Госдуме ставят задачу принять законопроект по продаже пива на стадионах в осеннюю сессию. Об этом заявил председатель комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"С 2019 года эпопея не может закончиться, в первом чтении приняли законопроект и потом забуксовали. Мы хотим поддержать наши клубы, для этого нужно в кратчайшие сроки внести поправки и снять барьеры. Сейчас этот закон как никогда нужен, финансирование сокращается, клубам все тяжелее выживать", – передает ТАСС слова председателя комитета.

Согласно поручению президента РФ, необходимо, чтобы все стадионы, которые были построены к чемпионату мира, самоокупались, сказал Свищев. Он уточнил, что это осуществить тяжело, если не привлекать внебюджетные источники.

Свищев добавил, что известно о благоприятном настрое МВД и Минздрава по поводу продажи пива на стадионах. В настоящее время стоит цель осенью довести законопроект до принятия.

В конце апреля 2023 года в комитете Госдумы по спорту заявили, что обсудят возвращение продажи пива на стадионы во время проведения матчей. Законопроект предлагает снять ограничения на розничную продажу пивных напитков и пива при оказании услуг по предоставлению общественного питания во время проведения матчей и официальных соревнований по футболу.

Позже представитель МВД РФ Валерий Ботвин сообщил, что ведомство не возражает против законопроекта, разрешающего продажу пива на футбольных стадионах, при условии наличия системы идентификации болельщика (СИБ). По словам Ботвина, позиция ведомства по данному вопросу не изменилась: необходимо исполнять требования безопасности.



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