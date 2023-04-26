В МВД допустили продажу пива на стадионах при работе системы идентификации

Фото: 123RF/vetre

МВД РФ не возражает против законопроекта, разрешающего продажу пива на футбольных стадионах, при условии наличия системы идентификации болельщика (СИБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Валерия Ботвина.

По словам Ботвина, позиция ведомства по данному вопросу не изменилась: необходимо исполнять требования безопасности.

"Нужно обязательное наличие СИБ. Соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено. При соблюдении этих требований мы не будем возражать против принятия проекта федерального закона", – заявил представитель МВД РФ.

В России с 2005 года действует запрет на продажу пива на спортивных объектах. Однако в 2019 году в Госдуме прошла первое чтение инициатива о возвращении хмельного напитка на стадионы.

Частью СИБ является карта болельщика, которую теперь нужно обязательно предоставлять при посещении футбольных матчей Российской Премьер-лиги. Ранее сообщалось, что Fan ID хотят оставить только на матчах с повышенной категорией опасности. При этом Владимир Путин поручил упростить использование карты болельщика к 1 мая. По замыслу, процедуру упростят для детей, лиц более старшего возраста, а также лиц с ограниченными возможностями.