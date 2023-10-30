Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов

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Правительство России дало положительный отзыв на законопроект о введении штрафов за спам-звонки и рекламу микрозаймов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний ко второму чтению", – говорится в сообщении.

Проект о штрафах за рекламные звонки ранее внес в ГД депутат партии ЛДПР Борис Чернышев. Документом предлагалось внести соответствующие изменения в первую часть статьи 18 закона "О рекламе".

При повторном нарушении требования штрафы для физических лиц планировали закрепить на уровне до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до миллиона рублей.



В России могут начать штрафовать за вброс рекламы в почтовые ящики