В Госдуму внесут законопроект о штрафах до миллиона рублей за рекламные звонки

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что внесет в пятницу, 12 мая, в Госдуму законопроект о штрафах до одного миллиона рублей за рекламные звонки. Об этом он сообщил РИА Новости.

Документом предлагается внести соответствующие изменения в первую часть статьи 18 закона "О рекламе".

Так, предполагается после слов "допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы" дополнить формулировкой "предварительное согласие абонента или адресата на получение рекламы может быть отозвано абонентом или адресатом в форме устного сообщения рекламораспространителю об отзыве предварительного согласия в процессе распространения рекламы".

Также предлагается дополнить статью 14.3 Кодекса об административных правонарушениях частью о том, что неисполнение распространителем рекламы устного требования абонента влечет за собой административный штраф до 150 тысяч рублей в отношении юридических лиц.

За повторное же нарушение штраф будет составлять от 30 до 100 тысяч рублей для физических, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных и от 200 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг.

Инициативой предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ статьей "Реклама сексуальных услуг".

До этого первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила отказаться от показа рекламы на телевидении в дни памятных дат, например, 9 Мая или 23 февраля.

Соответствующее предложение политик направила на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

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