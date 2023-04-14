В ГД предложили ввести уголовную ответственность за "дипфейки" при мошенничестве

Фото: depositphotos/Gorodenkoff

В России хотят ввести уголовную ответственность за использование "дипфейков" в мошеннических целях. Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму фракция ЛДПР, сообщает газета "Известия".

По словам одного из авторов документа, зампреда ЛДПР Ярослава Нилова, использование этой технологии (подмену лица или голоса на фото, видео) предлагается добавить к отягчающим обстоятельствам при финансовом мошенничестве.

Например, по статье "Мошенничество" виновному будет грозить лишение свободы до 5 лет или штраф, "Кража" – до 2 лет, "Вымогательство" – до 4 лет, "Присвоение или растрата чужого имущества" – до 2 лет.

По мнению парламентариев, технология "дипфейк" позволяет злоумышленникам сформировать более доверительное отношение со стороны их жертв. Таким образом, мошенникам становится легче обмануть человека и заставить его передать какую-либо информацию или деньги.

В комитете Госдумы по информационной политике сообщили, что подобная инициатива заслуживает внимания и поддержки.

"Дипфейки" – потрясающая технология, которая, например, позволяет "оживлять" давно умерших людей, делает разнообразнее развлекательный контент, может помочь в психотерапии. Но, к сожалению, ее осваивают и преступные элементы для того, чтобы обманывать, красть и вымогать деньги у добропорядочных граждан", – рассказал зампред комитета Андрей Свинцов.

Вместе с тем зампред комитета по экономической политике Госдумы Николай Арефьев заявил, что поддержка этого законопроекта имеет смысл, однако всей проблемы он не решит. По его словам, в данный момент в стране наблюдается чересчур резкое развитие цифровизации, однако меры предосторожности по защите персональных данных граждан не всегда соблюдаются.

"Россияне сегодня очень плохо защищены от всякого рода мошенников", – добавил он.

Ранее Банк России предупредил о новом виде мошенничества – злоумышленники выманивают у клиентов банка QR-код для похищения средств.

До этого россиянам рассказали, что мошенники стали обманом выяснять логины и пароли граждан на маркетплейсах под предлогом подтверждения доставки.

Космонавты рассказали россиянам о разных видах мошенничества

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!