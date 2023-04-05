Россиян предупредили о риске кражи бонусов с карт лояльности

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В РФ участились случаи хищения промокодов и бонусов по аналогии с кражей денежных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

"Мошенничества в сфере программ лояльности часто связаны со взломами учетных записей пользователей. <...> На сегодня наиболее привлекательными для мошенников направлениями являются интернет-магазины, турагентства, SaaS-компании, iGaming-бренды, финансовые услуги", – рассказали в организации.

Там отметили, что стать жертвой злоумышленников может почти любая компания, предлагающая баллы, которые можно обменять на деньги, услуги или товары.

Нередко к обману прибегают сами клиенты и даже сотрудники организаций. Обман со стороны персонала часто происходит в общепите, когда работники зачисляют бонусы за реальные заказы на свой счет.

Специалисты Роскачества рекомендуют внимательнее относиться к бонусным счетам, поскольку в каждой отдельной организации они фактически приравниваются к настоящим деньгам. Чтобы не допустить кражи бонусов, следует проверить учетные записи, сменить пароли на более сложные.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества через мессенджеры. Человеку звонят якобы от лица крупного банка и сообщают об одобренной заявке на кредит. После этого жертве говорят о неправильно указанном в заявке счете, вынуждают назвать данные действующей банковской карты и крадут средства.



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