Россиян предупредили о мошенниках, выманивающих QR-коды на снятие наличных

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Банк России предупредил о новом виде мошенничества – злоумышленники выманивают у клиентов банка QR-код для похищения средств, сообщается в телеграм-канале регулятора.

"В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные", – говорится в сообщении.

Как пояснили в Центробанке, мошенники звонят банковским клиентам под видом сотрудников и сообщают, что кредитная организация получила запрос на снятие средств со счета. Затем злоумышленники просят прислать QR-код для отмены операции. После этого они могут снять деньги в банкоматах со счета.

В ЦБ РФ рекомендовали никогда не делиться QR-кодом с незнакомыми людьми, не хранить его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде, а также напомнили, что сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества через мессенджеры. Человеку звонят якобы от лица крупного банка и сообщают об одобренной заявке на кредит. После этого жертве говорят о неправильно указанном в заявке счете, вынуждают назвать данные действующей банковской карты и крадут средства.



Мошенники стали чаще звонить клиентам российских банков, подпавших под санкции

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