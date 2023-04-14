В Госдуме выступили за дни без рекламы на ТВ в памятные даты

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Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила отказаться от показа рекламы на телевидении в дни памятных дат, например, 9 Мая или 23 февраля. Соответствующее предложение политик направила на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

Лантратова заявила, что неоднократно получала сообщения о неэтичности и несоответствии посыла коммерческих роликов на ТВ общему вещанию телеканалов в День Победы, в День памяти и скорби и в День защитника Отечества от ветеранов и членов патриотических организаций.

В условиях показа рекламы, говорится в тексте обращения депутата, теряется общий патриотический посыл, наносится значительный ущерб воспитанию детей и нарушается целостность вещания каналов в ключевые исторические даты.

"С целью решения данной проблемы представляется возможным установить несколько ключевых дат, за которыми будет закреплен статус "дни без рекламы", когда в программе телевещания не будет демонстрироваться реклама", – приводит часть обращения РИА Новости.

Заменить коммерческую рекламу на ТВ в дни памятных дат депутат предложила социальными роликами о героизме российской армии, а также материалами, которые могли бы оказать воздействие на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей в обществе и поспособствовать воспитанию молодежи.

До этого в ГД внесли законопроект о запрете рекламы, продвигающей услуги по освобождению от прохождения воинской службы в РФ. Инициативой предлагалось внести поправки в Федеральный закон "О рекламе". Запрет хотели установить на рекламу юридических, консультационных и медицинских услуг по освобождению от воинской службы.

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