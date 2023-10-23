У ФАС нет сведений о росте тарифов на услуги фиксированной связи

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не располагает сведениями о росте тарифов на услуги фиксированной связи. Также нет данных о наличии предпосылок для такого роста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) призвал ФАС проверить информацию о повышении цен на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в 2024 году. Председатель правления РОЦИТ, депутат ГД Антон Горелкин в своем обращении добавил, что в СМИ уже стали появляться сообщения по поводу роста тарифов.

Ранее сообщалось, что агентство TelecomDaily провело опрос и выяснило, что свыше половины крупных российских интернет-провайдеров ожидают рост тарифов в следующем году.

О повышении цен сказали 82% опрошенных, большинство из которых прогнозирует рост тарифов на уровне 10–15%. Лишь 18% компаний считают, что роста цен в 2024 году не произойдет.

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