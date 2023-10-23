Тарифы на домашний интернет в РФ могут вырасти на 10–15%

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Тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в России могут в 2024 году вырасти на 10–15%. Об этом со ссылкой на TelecomDaily сообщает газета "Известия".

Более половины крупнейших российских интернет-провайдеров в опросе от агентства TelecomDaily, отметили, что ожидают рост тарифов в грядущем году.

О предстоящем повышении цен предупредили 82% респондентов, большинство из которых прогнозирует рост тарифов на уровне 10–15%. Лишь 18% компаний предполагают, что роста цен в 2024 году не произойдет, и никто из участников опроса не считает возможным снижение цен.

Бизнес называет главным фактором повышения цен на связь рост издержек. Ценовое давление оказывает рост стоимости оборудования из-за санкций.

В "Ростелекоме" заявили газете, что в нынешних условиях обеспечивать стабильно высокое качество и надежность услуг невозможно без индексации тарифов, так как многие из них разрабатывались в иных экономических условиях. При этом в компании подчеркнули, что тарифы останутся доступными для всех абонентов.

Федеральная антимонопольная служба на данный момент не имеет информации относительно планируемого роста тарифов на услуги связи и данных о наличии предпосылок для такого роста. В ведомстве также отметили, что не получали жалоб на рост стоимости подобных услуг.

Ранее в Госдуме предложили обязать операторов связи подписывать дополнительные соглашения с клиентами при росте тарифов выше индекса потребительских цен на услуги связи за предыдущий год. Соответствующее обращение депутаты партии "Новые люди" в ГД во главе с Алексеем Нечаевым отправили вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

В МТС сообщили о повышении абонентской платы по тарифам