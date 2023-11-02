В ГД заявили, что унификация упаковки для продуктов может ударить по ценам в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Если заставить производителей унифицировать упаковку для продуктов питания, то это ударит по ценам в РФ. Об этом председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил в интервью "Ленте.ру".

Парламентарий объяснил, почему сложно отказаться от пачек молока по 925 миллилитров или упаковок яиц по девять штук. Он назвал данную ситуацию "двойной".

"С одной стороны, мы понимаем, что очень часто социально значимые товары приобретают уже в пожилом возрасте и утруждать их сопоставлением стоимости в каком-то одном знаменателе – килограмме или литре, – на мой взгляд, тоже бы не стоило", – уточнил Гутенев.

По его словам, это вводит в заблуждение, в связи с чем пожилые не всегда способны сделать оптимальный выбор. Депутат выразил уверенность, что производители посредством таких ухищрений стараются получить дополнительную прибыль и конкурентные преимущества.

Однако, отметил он, единый вариант упаковки сократит разнообразие выбора. Гутенев заявил о важности не сформировать дополнительные затраты со стороны производителей. Парламентарии исходили из того, чтобы покупателям было комфортно, поделился он.

"Мы исходим из того, чтобы нашим покупателям было комфортно. <...> Мы понимаем, что необходимость переналадки производственных процессов, необходимость затрат на новую упаковку повлечет издержки", – заметил депутат.

По его мнению, именно эти издержки производители и переложат на плечи потребителей. Гутенев выразил мнение, что в этом вопросе необходимо еще раз взвесить "целесообразность этих затрат и то, какие выгоды потребитель получит".

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ добилась внесения в ГОСТ требований к производителям социально значимых видов продуктов. Теперь им запрещено фасовать продукцию в упаковки произвольной формы.

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