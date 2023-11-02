В России производителям продуктов запретили менять объем упаковки

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Генеральная прокуратура России добилась внесения в ГОСТ требований к производителям социально значимых видов продуктов. Теперь им запрещено фасовать продукцию в упаковки произвольной формы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов. При этом цена не снижается, а бывает, что и увеличивается. Эти манипуляции вводят в заблуждение потребителей, добавили в Генпрокуратуре.

Отныне производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и других продуктов первой необходимости, которые хотят соответствовать ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества товара. По новым правилам гречку можно фасовать по 500, 1 000, 2 000 граммов, молоко – 200, 250, 500, 1 000, 2 000 миллилитров.

Прокуратура начала мониторить соблюдение новых требований фасовки социально значимых продуктов.

Ранее сообщалось, что оборот столичных производителей пищевых продуктов вырос на 6,8% в период с января по август 2023 года по сравнению с таким же периодом прошлого года. Оборот компаний этой сферы за восемь месяцев достиг 388,3 миллиарда рублей.

Порядка 101,7 миллиарда рублей пришлись на предприятия по переработке и консервированию мяса и мясной продукции. Еще 58,4 миллиарда рублей составила выручка молочных предприятий, 53,6 миллиарда рублей заработали производства хлебобулочных и кондитерских изделий.

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