Правоохранители задержали укравшую икону XIX века женщину

Иркутская полиция задержала прихожанку храма Великомученика и Целителя Пантелеимона за кражу иконы "Всех скорбящих радости и взыскания погибших" XIX века и ее оклада, сообщает News.ru со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

В ведомстве рассказали, что правоохранители узнали о произошедшем несколько дней назад. За два часа они выяснили личность подозреваемой. Ее удалось задержать и привезти в отдел полиции.

При женщине нашли оклад украденной иконы. Само религиозное изображение изъяли из дома задержанной. Подозреваемая не смогла объяснить причину своего поступка.

Настоятель храма игумен Феофан отметил, что одна прихожанка пожертвовала эту икону в церковь в 2015 году. Святыню поставили в приходе после ее реставрации. Эксперты стараются узнать стоимость иконы. В свою очередь, полиция продолжает выяснять детали произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Игумен поблагодарил правоохранителей за их быструю работу.

Ранее в Московской области задержали 34-летнего мигранта за кражу икон из частных домов. Мужчина похитил девять святынь из четырех зданий. В ходе задержания правоохранители нашли у злоумышленника семь икон, остальные он продал в Сети.