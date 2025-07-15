ABC: полиция США ищет вора, укравшего диски с неизданными песнями Бейонсе

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Полиция Атланты (штат Джорджия) в США начала разыскивать вора, который украл два чемодана с дисками с конфиденциальной информацией о творческих планах певицы Бейонсе, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на ABC.

По данным СМИ, кража произошла накануне финального концерта турне певицы в столице штата Джорджия, после которого она должна отправиться в Лас-Вегас.

Вор украл чемоданы из автомобиля одного из хореографов и танцоров Бейонсе. В них были жесткие диски с невыпущенной музыкой и сценарными планами для будущих шоу певицы.

Бейонсе за свою карьеру получила 28 премий "Грэмми". В ее репертуаре – хиты Crazy in Love, Halo и Baby boy. Утечка новых треков может повредить карьере певицы.

Ранее сообщалось, что Jay-Z заявил об угрозах ему и Бейонсе после иска о насилии. Рэперу начали угрожать после того, как правозащитник Тони Базби подал иск с обвинениями в изнасиловании 13-летней девушки. Адвокат отметил, что Jay-Z с продюсером P. Diddy совершил нападение на девушку во время церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в 2000 году. Рэпер также подчеркнул, что его обвиняли в том, что он якобы "сатанист", "торговец людьми", "террорист" и "монстр".