В Starbucks опровергли информацию о распродаже оригинальных товаров

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В сети кофеен Starbucks опровергли информацию о распродаже оригинальных товаров бренда. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на службу поддержки гостей компании.

В Starbucks подчеркнули, что продажа мерчендайза, зерен, продуктов и других товаров не планируется.

В марте Starbucks приостановила свою деятельность в России, при этом продолжая оказывать помощь тесно связанным с ней российским партнерам. Уже в конце мая сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка, отметив, что будет оказывать помощь своим сотрудникам.

Позже стало известно, что компания ведет переговоры о продаже своего бизнеса в РФ с несколькими организациями, в том числе основными российскими франчайзи. Наиболее вероятным покупателем кофеен называлась кувейтская Alshaya Group. При этом отмечалось, что новый владелец должен будет провести ребрендинг бизнеса.

Кофейни сети Starbucks после ребрендинга могут получить название VKCoffee.

