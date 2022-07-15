Курс евро опустился ниже 57 рублей впервые с 4 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро упал ниже 57 рублей впервые с 4 июля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, в 16:41 по московскому времени европейская валюта снизилась на 1,64 рубля, до 57,11 рубля.

До этого курс доллара в ходе торгов также упал ниже 57 рублей впервые с 5 июля. 15 июля в 13:53 по московскому времени американская валюта снизилась на 2,32%, до 56,95 рубля.

Ранее сообщалось, что курс евро на международном рынке сравнялся с американской валютой впервые с 2002 года. Таким образом, один евро стал равен одному доллару.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что лучшей защитой от "протухающей" европейской валюты станет переход на новые способы оплаты в торговле с надежными партнерами, в частности, использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и некоторых других.

