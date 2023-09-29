В Москве создали проект для начинающих специалистов туриндустрии

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В Москве появился онлайн-проект "Карта профессий", посвященный начинающим специалистам туристической сферы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Инициатива призвана помочь тем, кто планирует строить карьеру в отрасли туризма, в первую очередь молодежи. Пользователи узнают о востребованных направлениях, должностных обязанностях и рекомендуемых навыках, отметила вице-мэр. По ее словам, проект объединил свыше 50 профессий.

"Для удобства их распределили по категориям, таким как "Туроператоры", "Отели", "Рестораны", "Информационные технологии", "Креатив". Выбрав любую специальность, можно познакомиться с основными задачами, перспективами карьерного роста и необходимыми навыками", – заявила она.

Кроме того, картой могут пользоваться и состоявшиеся специалисты, которые хотят узнать об актуальных тенденциях своей или смежных сфер. В рамках проекта эксперты подготовили специальные информативные обзоры.

Отмечается, что аналитики советуют обратить внимание на внутренний туризм, который сейчас оперативно развивается. Во многом благодаря их деятельности повышается качество услуг для путешественников, оптимизируются транспортные потоки, увеличивается эффективность расходов.

Проект был организован по инициативе комитета по туризму Москвы в рамках программы "Твой старт в туризме". Благодаря нему студенты профильных вузов столицы получают практические навыки.

Ранее Сергунина рассказала, что с января по август 2023 года Москву посетили 15,5 миллиона путешественников. По ее словам, в среднем загрузка гостиниц города составила почти 80%, что позволяет создать комфортные условия для развития рынка.

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