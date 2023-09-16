Новое слово в экотуризме: где в России проводят лучшие фитотуры

Фитотуры, по своей сути, – экскурсия на природу, где гид показывает, какие травы растут в конкретных местах, учит отличать ядовитые растения от лекарственных и рассказывает, как правильно их собирать. Такие путешествия стали популярными в России не так давно, но довольно быстро нашли своих поклонников. Рассказываем, куда можно поехать в фитотур и сколько будет стоить такое удовольствие.

Виды путешествий

Самые популярные варианты – ознакомительные. Это может быть фитоэкскурсия (одним днем) или фитотур (с выездом на несколько суток). Они рассчитаны на тех, кто далек от ботаники, но очень хочет полюбоваться пейзажами и научиться распознавать полезные травы, чтобы пить с ними вкусный и полезный чай.

Туры, как правило, проводят вдалеке от цивилизации, где собирать растения и заваривать их экологически безопасно. При этом фитоэкскурсии иногда организовывают даже в городах, но там чай в программу обычно не входит.

Программа-минимум фитотура для новичков – гид рассказывает о видах растений и учит грамотно делать травяные сборы. Что с чем сочетается, в каких пропорциях все это смешивать и как правильно заваривать. И, конечно, все заканчивается участием в чайной церемонии. Короткие экскурсии обычно этим и ограничиваются, а в туры иногда включают консультации врача, занятия йогой, баню и многое другое.

Как правило, никакой особой подготовки и специальных знаний туристам не требуется – особенно если дело касается однодневной экскурсии. А вот организаторы многодневных туров зачастую предупреждают: хотя бы минимальная физическая подготовка не помешает. Ведь самые ценные травы часто растут в горах, а добраться до них, кроме как пешком, никак нельзя. По этой же причине организаторы нередко рекомендуют надевать трекинговую обувь.

Помимо ознакомительных экскурсий, есть и предложения для опытных путешественников. Их уже учат делать из трав целебные мази и гидролаты, проводить ритуалы с целебными растениями (например, купания и парения в бане), организовывать собственные фитотуры и продвигать личный экобренд.

Кто их организовывает?

Обычно фитотуры и экскурсии проводят компании, которые занимаются производством продуктов на основе трав. Поэтому в таких путешествиях нередко участвуют фитотерапевты – специалисты с медицинским образованием.

Также организацией занимаются независимые сообщества травников. Некоторые из них проводят даже свои авторские туры. Медицинского образования у представителей этих сообществ, как правило, нет, но зато они могут поделиться своими богатейшими знаниями и опытом сбора. Подписываться на такие путешествия стоит только с учетом всех возможных рисков.

Куда можно поехать и сколько это стоит?

Наиболее популярная точка проведения фитотуров – Алтай. Во-первых, это одно из самых экологически чистых мест не только в России, но и в мире. А во-вторых, здесь уникальная флора: более сотни видов растений, включая травы, которые не встречаются больше нигде.

Средняя стоимость такого тура на неделю – 50–60 тысяч рублей. В цену включен трансфер из Барнаула или Горно-Алтайска, проживание в двухместных домиках, трехразовое питание (но нужно учесть, что некоторые организаторы предлагают только вегетарианское меню), экскурсии, мастер-классы и иногда баня. Перелет оплачивается отдельно.

При этом однодневные экскурсии в большом количестве проводят в Москве, например в Битцевском и Кузьминском парках. Средняя стоимость – около 1 000 рублей. В регионах, например в Тульской области, это стоит дешевле – от 300–500 рублей.