Болота, бурелом и просеки: шесть интересных осенних трейлов недалеко от Москвы

Любительский бег давно стал массовым и популярным. Рано или поздно многие спортсмены переходят на трейлраннинг – бег по пересеченной местности, лесу, горам и так далее. Мы выбрали шесть самых живописных трейлов этой осени недалеко от Москвы и в черте города, на которые еще можно успеть зарегистрироваться.

Round Lake Trail

Фото: vk.com/Easy Trail Run | трейлраннинг

Когда: 24 сентября 2023 года

Где: база отдыха "Круглое озеро", село Мышецкое, Московская область

Дистанция: 6 и 12 километров, есть также детские дистанции на 600 метров

Сколько стоит: 6 километров – 2 100 рублей, 12 километров – 2 500 рублей, детские старты – 600 рублей

Трейл в красивых местах между озерами Круглое и Морозово. Дистанция на 6 километров – более простая технически, подходит для тех, кто бежит впервые и хочет себя попробовать. На 12 километров — уже для опытных спортсменов: там будут и грязевые тропы, и завалы. Дети же бегут без экстрима – по пляжу.

На базе есть шашлычная, мангалы и даже кальян, для желающих – виндсерфинг, катамараны и сапы. Всех финишеров ждет горячая еда и трансфер из Москвы и обратно (еда бесплатно, трансфер – за доплату).

"Забавный Дебош. Эпизод 3"

Когда: 30 сентября 2023 года

Где: Ярославль

Дистанция: 5, 15 и 25 километров, детская дистанция – 600 метров

Сколько стоит: 5 километров – 1 200 рублей, 15 – 1 500 рублей, 25 – 2 100 рублей, детский старт – 400 рублей

В меру экстремальный забег на всех дистанциях, кроме детской. Все они пролегают по лыжным трассам, так что равнины почти не будет: крутые подъемы и спуски, а еще овраги, броды, ручьи и немножко болот. На финише обещают кормить.

"Осенний Grom"

Фото: vk.com/Серия соревнований Grom

Когда: 8 октября 2023 года

Где: парк Мещерский, Москва

Дистанция: 21,1 километра (слоты на 5 километров уже закончились)

Сколько стоит: 21,1 километра – от 2 500 до 3 500 рублей, цена повышается с приближением даты старта, эстафета – от 10 000 рублей на команду

Один из самых массовых и популярных забегов в России. Утомительная полумарафонская дистанция (21,1 километра) компенсируется щадящим рельефом Мещерского парка – там нет бродов и слишком высоких горок, зато есть красивые осенние пейзажи. Для тех, кто пока не готов рискнуть бежать полумарафон, есть опция эстафеты – можно пробежать эту дистанцию втроем: 5, 7 и 9 километров каждому участнику.

Трейл "Буря"

Фото: vk.com/Open Band Trails + Спортмастер PRO Trail

Когда: 22 октября 2023 года

Где: Яхрома, Московская область

Дистанция: 5, 10 и 20 километров, есть также детские дистанции на 500 метров и 2 километра

Сколько стоит: 5 километров – 1 700 рублей, 11 – 2 100 рублей, 20 – 2 500 рублей, детские старты – 800 рублей

Трейл "Буря" пользуется особой любовью среди бегунов-любителей за интересные трассы по яхромским холмам, четкую организацию, особенно вкусную еду на финише и симпатичный мерч. После забега обычно бывает еще и развлекательная программа в стартовом городке.

X-Race Wild Trail

Фото: vk.com/Wild Trail

Когда: 28 октября 2023 года

Где: Ильинское, Московская область

Дистанция: 13,5, 19 и 38 километров, есть также детские дистанции на 700 метров

Сколько стоит: 13,5 километра – 3 000 рублей, 19 – 3 500 рублей, 38 – 4 000 рублей, детские старты – 800 рублей

X-Race Wild Trail известен своим технически сложным маршрутом: болота, броды, горки, буреломы, заброшенные просеки, грязь в изобилии – все это будет. В этом году этот трейл будет последним, так как, по словам организаторов, активная застройка местности уже не позволяет прокладывать интересные трассы. Есть что отметить, поэтому по окончании забега всех участников и их группы поддержки ждет Хеллоуин-вечеринка.

"Крылатский трейл"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда: 29 октября 2023 года

Где: Москва

Дистанция: 4 и 8 километров

Сколько стоит: 4 километра – 1 500 рублей, 8 – 2 000 рублей

В меру сложный трейл по Крылатским холмам с не очень длинными дистанциями, который подойдет новичкам. Из трудностей на пути – только горки, хотя и местами довольно крутые. Из красот – живописный осенний лес, особенно если повезет с погодой.