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Туризм

Поработать и страну посмотреть: интересные волонтерские программы 2023 года

Работа волонтером – отличный способ бесплатно пожить в красивом месте и заодно принести пользу природе. От путешественников требуется только их время, минимальные навыки и возможность добраться до места сбора. Рассказываем, на какие интересные волонтерские программы еще можно успеть подать заявку этим летом и осенью.

"Ясная Поляна"

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Музей-заповедник "Ясная Поляна" летом и осенью проводит волонтерские выходные. Более ста лет назад Лев Николаевич и Софья Андреевна Толстые посадили здесь леса, которые сегодня необходимо восстанавливать. Это и предстоит сделать добровольцам. Но, помимо работы, волонтеров ждут экскурсии по толстовским местам и полное погружение в эпоху в компании сотрудников усадьбы.

Где: "Ясная Поляна", Тульская область

Когда: 15–17, 22–24 сентября, 29 сентября – 1 октября и 6–8 октября 2023 года

Что делать: собирать на территории упавшие ветки и то, что осталось от санитарных рубок

Что оплачивают: музей-заповедник берет на себя проживание и питание, проезд до "Ясной Поляны" – за свой счет

Кроноцкий заповедник

Фото: depositphotos/tatisol

Здесь добровольцам предстоит заниматься самыми разными делами: от разгрузки вертолетов до продажи сувениров. И все это – с роскошными видами на действующий вулкан Кроноцкая Сопка.

Волонтерами заповедника могут стать физически и психически здоровые совершеннолетние граждане, которым перед участием в программе обязательно нужно пройти специальный природоохранный дистанционный курс.

Где: Кроноцкий заповедник, Камчатка

Когда: программа действует по 6 октября, заявки можно подавать круглый год

Что делать: чистить и маркировать тропы, грузить и разгружать вертолеты, заниматься ремонтными и хозяйственными работами, продавать сувениры. При наличии необходимых навыков – заниматься фото- и видеосъемкой и наблюдать за животными в дикой природе

Что оплачивают: трансфер от Петропавловска-Камчатского до заповедника и обратно, проживание и питание, перелет до Камчатки – за свой счет

Озеро Байкал

Фото: depositphotos/markovskiy

Программу "Байкальский проект" создали еще в 2002 году. Причем не только ради сохранения уникальной байкальской природы, но и для подготовки волонтеров. Основная деятельность, которой предстоит заниматься желающим присоединиться к программе, – строительство троп. Но, помимо этого, волонтеров ждут горные походы и экскурсии.

Где: Байкальск, Иркутская область

Когда: проект работает по 24 августа, смены длятся от 4 до 10 дней. На данный момент открыт набор на 9–13 августа

Что делать: строить тропы, помогать в организационных делах – размещать гостей, общаться с журналистами и так далее

Что оплачивают: проживание в кемпинге и питание на костре. На некоторых сменах есть повар, а когда его нет, сами волонтеры готовят по очереди. Оплатить нужно проезд до Байкальска и оргвзнос 2 000 или 8 000 рублей за смены 4 или 10 дней соответственно

Окский заповедник

Фото: 123RF/mathewoishi

Питомник редких видов журавлей под Рязанью нечасто анонсирует свои волонтерские программы, но помощь здесь нужна каждое лето. Работа предстоит преимущественно физическая, но не особо сложная и не сильно затратная по времени – примерно три часа в день. А дальше можно погулять по заповеднику, пройтись с экскурсоводом к зубрам и заглянуть в музей природы.

Где: Рязанская область, Спасский район, поселок Брыкин Бор

Когда: смены по две недели вплоть до октября

Что делать: убирать вольеры, готовить питание для птиц и кормить их, помогать с обустройством и уборкой территории

Что оплачивают: проживание в общем доме с другими волонтерами, проезд и питание – за свой счет

Остров Валаам

Фото: 123RF/toshket

Волонтерскую работу здесь называют послушанием. Здесь никто не выбирает занятие сам себе, каждое утро добровольцы получают фронт работ от отца Ефрема. Впрочем, никаких сюрпризов тут не ожидается – работа преимущественно сельскохозяйственная. А в последние годы здесь особенно ждут волонтеров с ветеринарным образованием, чтобы стерилизовать бездомных животных.

Где: Валаамский архипелаг, Ладожское озеро

Когда: 24 сентября – 9 октября, 3–16 октября, 10–23 октября, 17–30 октября

Что делать: работать в огороде, собирать ягоды и грибы в лесу и яблоки в саду, заготавливать дрова, косить сено, помогать в трапезной, убирать в храмах, стерилизовать животных, помогать в пункте раздачи котят на причале

Что оплачивают: проживание в общежитиях монастыря, питание, трансфер из Приозерска до Валаама на монастырском корабле. Проезд до Приозерска к монастырскому причалу – за свой счет

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