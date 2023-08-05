Поработать и страну посмотреть: интересные волонтерские программы 2023 года

Работа волонтером – отличный способ бесплатно пожить в красивом месте и заодно принести пользу природе. От путешественников требуется только их время, минимальные навыки и возможность добраться до места сбора. Рассказываем, на какие интересные волонтерские программы еще можно успеть подать заявку этим летом и осенью.

"Ясная Поляна"

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Музей-заповедник "Ясная Поляна" летом и осенью проводит волонтерские выходные. Более ста лет назад Лев Николаевич и Софья Андреевна Толстые посадили здесь леса, которые сегодня необходимо восстанавливать. Это и предстоит сделать добровольцам. Но, помимо работы, волонтеров ждут экскурсии по толстовским местам и полное погружение в эпоху в компании сотрудников усадьбы.

Где: "Ясная Поляна", Тульская область

Когда: 15–17, 22–24 сентября, 29 сентября – 1 октября и 6–8 октября 2023 года

Что делать: собирать на территории упавшие ветки и то, что осталось от санитарных рубок

Что оплачивают: музей-заповедник берет на себя проживание и питание, проезд до "Ясной Поляны" – за свой счет

Кроноцкий заповедник

Здесь добровольцам предстоит заниматься самыми разными делами: от разгрузки вертолетов до продажи сувениров. И все это – с роскошными видами на действующий вулкан Кроноцкая Сопка.

Волонтерами заповедника могут стать физически и психически здоровые совершеннолетние граждане, которым перед участием в программе обязательно нужно пройти специальный природоохранный дистанционный курс.

Где: Кроноцкий заповедник, Камчатка

Когда: программа действует по 6 октября, заявки можно подавать круглый год

Что делать: чистить и маркировать тропы, грузить и разгружать вертолеты, заниматься ремонтными и хозяйственными работами, продавать сувениры. При наличии необходимых навыков – заниматься фото- и видеосъемкой и наблюдать за животными в дикой природе

Что оплачивают: трансфер от Петропавловска-Камчатского до заповедника и обратно, проживание и питание, перелет до Камчатки – за свой счет

Озеро Байкал

Программу "Байкальский проект" создали еще в 2002 году. Причем не только ради сохранения уникальной байкальской природы, но и для подготовки волонтеров. Основная деятельность, которой предстоит заниматься желающим присоединиться к программе, – строительство троп. Но, помимо этого, волонтеров ждут горные походы и экскурсии.

Где: Байкальск, Иркутская область

Когда: проект работает по 24 августа, смены длятся от 4 до 10 дней. На данный момент открыт набор на 9–13 августа

Что делать: строить тропы, помогать в организационных делах – размещать гостей, общаться с журналистами и так далее

Что оплачивают: проживание в кемпинге и питание на костре. На некоторых сменах есть повар, а когда его нет, сами волонтеры готовят по очереди. Оплатить нужно проезд до Байкальска и оргвзнос 2 000 или 8 000 рублей за смены 4 или 10 дней соответственно

Окский заповедник

Питомник редких видов журавлей под Рязанью нечасто анонсирует свои волонтерские программы, но помощь здесь нужна каждое лето. Работа предстоит преимущественно физическая, но не особо сложная и не сильно затратная по времени – примерно три часа в день. А дальше можно погулять по заповеднику, пройтись с экскурсоводом к зубрам и заглянуть в музей природы.

Где: Рязанская область, Спасский район, поселок Брыкин Бор

Когда: смены по две недели вплоть до октября

Что делать: убирать вольеры, готовить питание для птиц и кормить их, помогать с обустройством и уборкой территории

Что оплачивают: проживание в общем доме с другими волонтерами, проезд и питание – за свой счет

Остров Валаам

Волонтерскую работу здесь называют послушанием. Здесь никто не выбирает занятие сам себе, каждое утро добровольцы получают фронт работ от отца Ефрема. Впрочем, никаких сюрпризов тут не ожидается – работа преимущественно сельскохозяйственная. А в последние годы здесь особенно ждут волонтеров с ветеринарным образованием, чтобы стерилизовать бездомных животных.

Где: Валаамский архипелаг, Ладожское озеро

Когда: 24 сентября – 9 октября, 3–16 октября, 10–23 октября, 17–30 октября

Что делать: работать в огороде, собирать ягоды и грибы в лесу и яблоки в саду, заготавливать дрова, косить сено, помогать в трапезной, убирать в храмах, стерилизовать животных, помогать в пункте раздачи котят на причале

Что оплачивают: проживание в общежитиях монастыря, питание, трансфер из Приозерска до Валаама на монастырском корабле. Проезд до Приозерска к монастырскому причалу – за свой счет