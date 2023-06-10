Барбекю с комфортом: лучшие места для жарки шашлыков в Подмосковье

Жарить шашлыки где вздумается категорически нельзя – за подобное нарушение грозит большой штраф. Так что, если нет дачи, безопаснее всего разводить огонь на специально организованных площадках для барбекю. Рассказываем о самых симпатичных местах Подмосковья, где разрешено жарить мясо.



Парк "Елочки" (Домодедово)

Беседки для барбекю здесь расположены вокруг пруда. В парке есть столы, мангалы и электричество. В одной беседке удастся разместиться компании до 15 человек. Также здесь можно покататься на колесе обозрения, электросамокатах и велосипедах, которые дают напрокат. А в контактном зоопарке разрешат погладить карликовых свинок, верблюда и оленей.



Сколько стоит: аренда беседок почасовая, 60 минут обойдутся в 700 рублей.

Мытищинский лесопарк (Мытищи)

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Здесь есть большая пикниковая зона с мангалами и беседками. В каждой из них могут разместиться до 12 человек. Беседок много, но локация популярная. Поэтому, чтобы найти здесь свободное место в выходные в хорошую погоду, нужно очень хорошо постараться.

Сколько стоит: бесплатно.

Спортинг-клуб "Москва" (Одинцово)

Частный стрелковый клуб, где главные развлечения – стрельба из арбалетов и лука, пейнтбол, полосы препятствий и другие активности. Для любителей более спокойного досуга есть рыбалка и оборудованные всем необходимым летние площадки, домики и шатры для пикника с барбекю. В них может расположиться даже большая компания до 100 человек.

Сколько стоит: аренда почасовая, 60 минут стоят 3 000 рублей.

Лесопарк в Дедовске (Истра)

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Еще одна бесплатная пикниковая зона есть в живописной Истре. В местном лесопарке можно расслабиться в беседках. В каждой из них имеются столы и скамейки. Кроме того, на территории есть мусорные контейнеры, чтобы любимое место многих отдыхающих оставалось в чистоте.

Сколько стоит: бесплатно.

Парк-отель Zvenigorod (Звенигород)

На территории есть мангальные беседки, но их аренда доступна только гостям отеля. Без проживания можно забронировать круглогодичный гриль-домик. В наличии большой, который вмещает до 20 человек, и маленький, где поместится до 15 отдыхающих.

Сколько стоит: большой гриль-домик обойдется в 10 000 рублей в день (с 09:00 до 21:00) с понедельника по четверг и 15 000 рублей в сутки – с пятницы по воскресенье. Малый – 7 500 и 12 500 соответственно. Шампуры, решетки, посуда, уголь и прочее – за дополнительную плату. Аренда мангальной беседки будет стоить 2 000 рублей в час. Шампуры и уголь включены в стоимость.

Парк "Пехорка" (Балашиха)

Здесь отдыхающие могут воспользоваться как мангалами на открытом воздухе, так и закрытыми беседками с холодильником и туалетом. Вся территория парка охраняется, рядом есть волейбольная и детская площадки.

Сколько стоит: аренда мангала – 3 000 рублей в день, беседки – от 6 900 рублей в день. В выходные цена будет выше.

Рыболовный клуб "Ихтиолог" (Лотошино)

Живописное место в деревне Кушелово. Сюда приезжают не только на рыбалку, но и просто отдохнуть на природе. На берегу есть несколько беседок, в которых могут разместиться от 4 до 12 человек. Большинство оборудованы холодильником, микроволновкой и телевизором.

Сколько стоит: от 2 000 рублей в день (с 07:00 до 20:00) в будни и от 2 500 – в выходные. Рыбалка оплачивается отдельно: от 750 рублей в сутки с человека плюс весь улов по прайсу.

Зона для пикников "Беседочка" (Солнечногорск)

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Популярное место для жарки мяса находится на центральной набережной озера Сенеж. На каждой точке – свой мангал, рядом – лежаки, кафе, волейбольная и детская площадки. Также для отдыхающих есть прокат велосипедов (дорожки для катания тут тоже имеются) и лодочная станция.

Сколько стоит: аренда беседок почасовая – от 1 000 рублей. В стоимость входят мангал, 10 шампуров и столы со скамейками. Однако придется оставить залог в 2 000 рублей.

Парк "Скитские пруды" (Сергиев Посад)

Пожалуй, одно из самых живописных мест для пикника в Московской области. Беседки расположены на берегу пруда посреди красивой рощи, арендовать их можно как на час, так и на весь день.

Сколько стоит: 1 000 рублей в час и 5 000 в день с 10:00 до 20:00.

Парк "Мечта" (Наро-Фоминск)

Здесь есть зона для пикников на открытом воздухе и восемь закрытых беседок. В каждой находится мангал, шампуры, решетки, уголь и набор одноразовой посуды. Все это входит в стоимость аренды.

Сколько стоит: мангал на открытом воздухе – от 250 рублей в час, беседка – от 350.