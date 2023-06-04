Золотая лихорадка: как устроен кладоискательский туризм

Россиянам могут разрешить самостоятельно добывать золото на Дальнем Востоке и в Арктике: закон может быть принят уже к концу года, а к марту 2024-го вступить в силу. Сейчас добывать золото разрешено только юрлицам, которые получили специальную лицензию. Разбираемся, как устроен кладоискательский туризм в других странах и как это может быть реализовано в России.



Разговоры о разрешении золотодобычи для частных лиц ведутся уже давно. С одной стороны, это новые рабочие места и возможности для туризма, с другой – непонятно, кто и как может начать этим злоупотреблять. Для частной добычи планируется ряд ограничений. Например, не будет разрешено использование промышленной техники (условно – только лоток и кирка), любительское кладоискательство будет вестись только на непромышленных россыпных месторождениях, где запасы не превышают 30 килограммов. Для тех, кто решит сделать на этом бизнес, будут действовать дополнительные нормы: не более 10 наемных сотрудников, не более 30 килограммов добытого золота за все время работы, а также все оборудование – за свой счет.



В мире

За рубежом золотодобывающий туризм не редкость. В Австралии, Новой Зеландии и США это уже давно популярное развлечение. Туристы приезжают на разрешенные месторождения самостоятельно или в специально организованный лагерь, где им выдают оборудование, рассказывают, как им пользоваться, где искать золото и как его правильно мыть.

Найденное золото туристам разрешается увозить с собой, и тем не менее это довольно рентабельный бизнес, так как деньги, которые туристы оставляют, намного превышают стоимость того золота, которое они найдут.

Проще всего стать кладоискателем в Австралии: лицензию можно оплатить и получить онлайн в любой момент (стоимость – до 50 долларов), и она будет выдана в течение нескольких минут. На какое время выдадут лицензию, зависит от штата: минимум – год, максимум – пожизненно.

В Финляндии туристическая лицензия стоит 300–400 евро на 10–15 дней. Найденное золото можно забрать с собой, но нужно будет сначала заплатить соответствующий налог. Если найдете что-нибудь особо интересное, Геологический исследовательский центр Финляндии заплатит за это денежную премию.

Внезапно, но факт: золото можно добывать и в Германии. Его там немного, но зато не нужно оформлять никакие специальные разрешения и лицензии. Все находки можно оставить себе, а для новичков организуют лагеря и туры, где обеспечивают оборудованием и показывают, где искать.

Добывать золото можно и в Индонезии, для этого нужно получить лицензию в департаменте туризма, а после – ни в чем себе не отказывать (разумеется, без использования промышленного оборудования).

Любители острых ощущений могут поехать за золотом в Африку. Лицензия там стоит дороже – от 500 до 1 000 долларов за участок, потому что это не развлечение, а источник заработка для многих местных жителей. Все найденное золото можно увезти с собой или отнести в любой местный банк по курсу на день сдачи. Однако стоит учесть, что конкурентам, особенно в лице туристов, здесь вряд ли будут рады и иногда дело доходит даже до криминала.

Как это может быть в России

По словам экспертов туристического рынка, золотодобывающий туризм – это интересный аттракцион, но он вряд ли кардинально повлияет на турпоток. Скорее этим заинтересуются люди, которые уже и так собирались на Дальний Восток. Поэтому, вероятнее всего, специальных "золотых" туров пока не будет (по крайней мере, в ближайшее время) и это станет частью комплексной программы наряду с изучением быта народов севера, рыбалкой и прочими развлечениями.