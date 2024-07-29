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29 июля, 11:15

Туризм

Пользователи обратились более 23,5 млн раз к сервису Russpass

Пользователи обратились более 23,5 млн раз к сервису Russpass

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"Мой район. Новости": почти 200 тыс человек отправились в круизы с речных вокзалов Москвы

Туроператоры отметил рост количества речных круизов в столице

"Мой район. Новости": почти 200 тыс человек отправились в круизы с речных вокзалов Москвы

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Новости регионов: спасатели эвакуировали 16-летнюю туристку в Северной Осетии

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Сервисом Russpass воспользовались более 23,5 миллионов раз, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму. Так, с помощью сайта можно купить билеты на разные виды транспорта, забронировать жилье, составить культурную и образовательную программу поездки.

За четыре года работы Russpass стал масштабным общенациональным проектом, объединив гостиницы, музеи, театры, кафе и другие площадки в 85 регионах России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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