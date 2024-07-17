Более 160 тысяч человек посетили фестиваль "Усадьбы Москвы"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

С начала работы фестиваля "Усадьбы Москвы" его посетили свыше 160 тысяч человек. Он проходит на 40 городских площадках и продлится до 15 сентября, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

Для гостей подготовлены пикники, концерты и мастер-классы. За месяц уже прошло около тысячи мероприятий. Музыкальные выступления оценили 14 тысяч слушателей, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Также в старинных играх поучаствовали более 64 тысяч москвичей и гостей столицы, а в тематических лекциях – 6,4 тысячи человек. Для детей подготовлены игры и мастер-классы, в ходе которых они учатся варить варенье, сажать цветы и собирать гербарий.

Всего во время фестиваля планируется провести свыше 2,5 тысячи мероприятий. Их организуют в усадьбах Воронцово, Царицыно, Кузьминки, в парке "Останкино" и других локациях. На некоторых площадках созданы тематические пространства в стилистике старинной московской дачи, где посетители могут примерить костюмы XIX века и побывать в домашнем театре.

Ранее в усадьбе Кусково открылась выставка, которая посвящена салонным играм в дворянской культуре второй половины XVIII–XIX века. Она называется "Что наша жизнь? Игра!". Посетители смогут увидеть необычные игральные столы и принадлежности для игр. Сейчас они хранятся в золотом фонде музея-заповедника "Останкино и Кусково".