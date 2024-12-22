Схемы проезда изменятся на шести съездах на МКАД с 11 января 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Схемы проезда изменятся на шести съездах на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) с прилегающих территорий с 11 января следующего года. Это необходимо для улучшения условий движения, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.



"Ежедневно МКАД используют для поездок больше миллиона водителей, поэтому здесь интенсивное движение, особенно в часы утреннего и вечернего разъездов. Даже мелкая авария может ощутимо замедлить движение на магистрали", – говорится в сообщении.

Съезды находятся у небольших территорий, которые примыкают к магистрали. Из-за их расположения замедляется движение трассы при выезде с МКАД.



Так, из торговых объектов на 24-ом километре можно будет выехать через съезд от улицы Газовиков, к автосалону на 63-ем километре – через съезд с Новорижского шоссе, к торговым объектам на 65-ом километре – через Проектируемый проезд № 5019, к гостинице на 93-ем километре – через улицу Трудовую, а к складам на 103-ем километре – через съезд с МКАД в квартал Абрамцево.



"Благодаря изменениям снизится нагрузка на МКАД. Просим учитывать изменения при планировании поездок", – добавило транспортное ведомство.

Ранее Сергей Собянин запустил движение по путепроводу через железнодорожные пути МЦД-1, что позволило связать САО и СВАО Москвы. Так, двухполосный путепровод длиной 650 метров связал улицу 800-летия Москвы в Восточном Дегунине и Инженерную улицу в Алтуфьевском.

