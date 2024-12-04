Собянин рассказал о планах открыть пешеходный мост через Нагатинский затон в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пешеходный мост через Нагатинский затон может быть открыт в январе 2025 года. Об этом рассказал Сергей Собянин в прямом эфире телеканала Москва 24.

"Мост, который мы строим не только по просьбе жителей, а по такому народному проекту – там было несколько вариантов строительства моста, жители проголосовали за тот вариант, который был предложен – он достаточно низкий, пешеходный, комфортный. Надеюсь, что мы в январе его уже запустим", – отметил мэр.

Отмечается, что мост позволит горожанам быстрее добираться к станции метро "Нагатинский Затон".

Ранее сообщалось, что строительство моста через Нагатинский затон планируют закончить к концу 2024 года. С его запуском москвичи получат более удобный путь до одноименной станции БКЛ.

Вдобавок к этому объект станет одним из самых красивых в Москве. С высоты он будет напоминать диадему, а в вечернее время его будет освещать архитектурная подсветка.