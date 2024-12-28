РЖД представили новогоднее меню в поездах

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Пассажирам поездов дальнего следования приготовят новогоднее меню, сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

"В вагонах-бистро в меню щучьи котлеты с картофельным пюре и сливочным соусом, мясо "По-советски", королевские ватрушки с вишневым вареньем и другие блюда", – указывается в телеграм-канале перевозчика.

Кроме того, в вагонах-ресторанах можно будет приобрести ассорти из рыбы "Новогоднее" и мяса "Веселая метелица". Горячие блюда включают в себя семгу с соусом тартар, куриное филе с отварным картофелем и десерт с клюквой, брусникой, сгущенкой и кедровыми орехами.

Вагон-бистро "Сапсана" предложил столичный салат и красную икру, а "Рускеальский экспресс" – бутерброд с форелью и горячий напиток с чабрецом и смородиной.

Ранее россиянам посоветовали использовать мясо птицы, овощи и безалкогольные напитки при организации праздничного застолья. Новогодний стол также должны украшать мандарины.

Кроме того, в период новогодних праздников стоит больше гулять на свежем воздухе, ходить в гости и посещать различные праздничные мероприятия, чтобы держать себя в тонусе.

