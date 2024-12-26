Праздничное меню в Новый год подготовлено для заключенных московских СИЗО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заключенным столичных СИЗО в Новый год будет приготовлено специальное праздничное меню. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН РФ по Москве.

Там предусмотрены мясные и рыбные котлеты, разные гарниры из круп и жареного картофеля, а также винегрет и витаминный салат с холодной закуской.

"Будут проведены новогодние викторины, тематические выставки, посвященные Новому году, а также просмотр новогодних телепередач и художественных фильмов", – цитирует ФСИН Агентство "Москва".

Между эксперты рассказали, что поставить на новогодний стол. Например, на стол лучше всего поставить безалкогольные напитки, мясо птицы и овощи, вареные крупы и салаты. Кроме того, новогодний стол должны украшать мандарины.

