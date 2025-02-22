Рябков: РФ готова к деловому разговору с США, приветствует смену тональности Вашингтона

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Россия готова к деловому диалогу с США и приветствует изменение тональности в заявлениях Вашингтона, однако понять, можно ли быстро добиться улучшения отношений между двумя странами, удастся только после новых контактов с американской стороной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

"Мы все сигналы Вашингтона, тем более сигналы первого лица, тщательнейшим образом фиксируем и анализируем. Я должен сказать, что тональность контактов, которые прошли в последние дни, действительно существенно отличалась от того, что имело место в прошлом", – рассказал он.

Рябков подчеркнул, что Москва приветствует эту смену тональности с со стороны США и готова к деловому и практическому диалогу. По его словам, тем не менее, остается открытым вопрос, насколько смена тональности и характера высказываний может быть трансформирована в практические дела.

Он также пояснил, что для продвижения по практической повестке дня потребуются новые контакты и возможности.

Ранее Россия и США в рамках переговоров в Эр-Рияде согласились, что связи в экономике, энергетике и космосе необходимо возобновлять. Стороны подчеркнули, что эти отрасли представляют взаимный интерес.

Делегации двух стран провели переговоры в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию представляли помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. От Штатов на встречу поехали госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

