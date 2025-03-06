Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что США разрушают мировой порядок. Об этом пишет RT со ссылкой на The Times.

По мнению Залужного, Вашингтон пытается "делегировать вопросы безопасности Европе без участия США".

Брюссель при этом "ведет войну" с европейскими лидерами, открыто поддерживающими американского президента Дональда Трампа, рассказали ранее в Службе внешней разведки (СВР) России.

Там считают, что Брюссель крайне обеспокоен тем, что глава Белого дома может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку" и опирается в этом вопросе на национально ориентированных консервативных лидеров – венгерского премьер-министра Виктора Орбана, главу словацкого правительства Роберта Фицо и претендующего на пост румынского президента Кэлина Джорджеску.