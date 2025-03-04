Фото: 123RF/mesutdogan

Брюссель "ведет войну" с европейскими лидерами, которые открыто поддерживают президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

По мнению службы, в Брюсселе крайне обеспокоены тем, что новый глава Белого дома может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку" и опирается в этой работе на национально ориентированных консервативных лидеров. В их числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, словацкий глава правительства Роберт Фицо и претендующий на пост румынского президента Кэлин Джорджеску.

Ранее бывший премьер Польши Лешек Миллер назвал утопией разговоры о полном единении в Европе. По его словам, Евросоюз не может единогласно присоединиться к стратегиям, представленным на прошедшей в Лондоне встрече лидеров европейских стран.

Помимо этого, любые европейские инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта в большей степени зависят от взаимодействия с Соединенными Штатами, без этого они останутся лишь проектами, указал Миллер.