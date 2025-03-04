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За решением генпрокуратуры Румынии предъявить обвинение кандидату в президенты страны Кэлину Джорджеску стоит Евросоюз, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сыграла основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов главы румынского государства в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае", – передает ТАСС сообщение ведомства.

По информации СВР, глава ЕК пригрозила ограничить доступ Румынии к фондам Евросоюза, если представитель несистемных сил продолжит участие в избирательной кампании. Как заявили в спецслужбе, после атаки на Джорджеску есть основания прогнозировать новые попытки "европейского либерального мейнстрима" подавить инакомыслие в ЕС.

Ранее Джорджеску после пятичасового допроса в генпрокуратуре Румынии заявил, что собирается баллотироваться в президенты. Политика обвинили в шести преступлениях, в том числе в распространении ложной информации – это стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью 2024 года. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел в конце ноября 2024 года. На них лидировал Джорджеску, который выступает за традиционные ценности, считает бесполезным членство в НАТО, а также выступает за союз с Россией.

Второй тур выборов должен был состояться 8 декабря, но за два дня до него Конституционный суд Румынии аннулировал результаты прошедшего голосования. Первый тур проведут повторно 4 мая этого года.

Власти Румынии обвинили Россию во вмешательстве в выборы. В Кремле отметили, что таким образом Бухарест следует тренду западных стран, нацеленному на перекладывание вины во всех происходящих событиях на российскую сторону.