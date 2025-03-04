Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 07:45

Политика

В Румынии прошел антиправительственный митинг в поддержку Джорджеску

В Румынии прошел антиправительственный митинг в поддержку Джорджеску

Российские войска уничтожили склад боеприпасов и позиции ВСУ на курском направлении

США приостанавливают военную помощь Украине – СМИ

Агрегаторов такси предложили штрафовать за работу с нелегальными водителями

В России могут ввести "период охлаждения" при сделках с недвижимостью

Трамп подтвердил, что США введут таможенные пошлины в отношении Канады и Мексики

Новости мира: Трамп обсудит отмену военной помощи Украине

Песков заявил, что Зеленский не хочет мира на Украине

Песков заявил, что Зеленский показал в Белом доме отсутствие дипломатических способностей

Врач-анестезиолог Иван Щепарев рассказал, как служил на СВО

В Румынии состоялся антиправительственный митинг, в котором приняли участие десятки тысяч протестующих. Акцию в центре Бухареста организовали ультраправые в поддержку кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Во время мероприятия несколько раз возникали столкновения с полицией.

Румыния столкнулась с политическим кризисом в конце 2024 года, когда Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил Джорджеску. Причиной отмены стало предполагаемое вмешательство Москвы в выборный процесс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика