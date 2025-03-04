В Румынии прошел антиправительственный митинг в поддержку Джорджеску

В Румынии состоялся антиправительственный митинг, в котором приняли участие десятки тысяч протестующих. Акцию в центре Бухареста организовали ультраправые в поддержку кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Во время мероприятия несколько раз возникали столкновения с полицией.

Румыния столкнулась с политическим кризисом в конце 2024 года, когда Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил Джорджеску. Причиной отмены стало предполагаемое вмешательство Москвы в выборный процесс.

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