29 августа, 13:59Культура
АВВА потребовала прекратить использование ее музыки в предвыборной кампании Трампа
Фото: ТАСС/EPA/TT/Henrik Montgomery
Шведская группа АВВА и компания Universal Music потребовали прекратить использование их музыки в предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Svenska Dagbladet.
На предвыборной встрече Трампа в городе Сент-Клауд в штате Миннесота звучал хит The Winner Takes It All, а также демонстрировалось слайд-шоу с Бьерном Ульвеусом и Бенни Андерссоном под песни Money, Money, Money и Dancing Queen.
При этом, как пишет издание, в Universal Music заявили, что компания не получала запросов по поводу использования музыки и не выдавала никаких разрешений и лицензий.
С аналогичным запретом на использование своих песен также выступали The Rolling Stones, Aerosmith, Селин Дион и другие.
Трамп ранее победил свою соперницу от демократов, вице-президента США Камалу Харрис в вымышленных "президентских выборах", которые устроил бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X. По итогам голосования Трамп "заручился" поддержкой 73,2% пользователей, тогда как за Харрис проголосовали лишь 26,8% опрошенных.
Новости мира: Трамп и Харрис сравнялись по количеству голосов в нескольких штатах США