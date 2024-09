TMZ: владелец прав на песню Бруно Марса подал иск о плагиате к Майли Сайрус

Фото: ТАСС/Invision/Joel C Ryan

Владелец прав на песню Бруно Марса When I Was Your Man подал иск к американской певице Майли Сайрус, передает портал TMZ со ссылкой на иск.

Как говорится в материале издания, Сайрус обвиняется в плагиате и нарушении авторских прав при создании песни Flowers, которая получила премию Грэмми. В суд на певицу подала компания Tempo Music Investments, владеющая долей в авторском праве на песню Бруно.

В судебном иске утверждается, что мелодия, бэк-вокал и припев в композиции Сайрус напоминают один из куплетов песни When I Was Your Man. В компании также считают, что певица скопировала последовательность аккордов и некоторые фрагменты текста.

При этом журналисты пишут, что сам автор песни не является истцом.

Между тем в начале сентября исполнительное производство было открыто в отношении певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из-за невыплаты штрафа по делу о плагиате. Судебные приставы уже приступили к работе по данному делу.

В июле 2021 года солист группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин потребовал от Монеточки 900 тысяч рублей за плагиат. По словам артиста, девушка без его разрешения использовала аранжировку песни "Женщина, я не танцую". Позже суд постановил взыскать с Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат.

Спустя некоторое время судебные приставы завели дело в отношении певицы за неуплату штрафа по делу о плагиате, однако сама она заявляла, что ее штраф был полностью погашен.