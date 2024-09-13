Группа The Cure анонсировала первый за 16 лет альбом

Фото: AP Photo/Invision/Rob Grabowski

Группа The Cure отправила своим поклонникам письма с объявлением о скором выпуске первого за 16 лет альбома, передает портал NME.

По данным СМИ, в новый лонгплей будут включены все неизданные песни коллектива, последний альбом которого был выпущен в 2008 году. Кроме того, группа намерена выпустить два винила с концертными записями, отметили журналисты.

При этом средства, которые музыканты получат с продаж пластинок, The Cure собирается направить в благотворительный фонд по борьбе с изменением климата Earth Percent.

Ранее о выходе нового альбома объявила американская рок-группа Linkin Park. Он станет первым с момента кончины фронтмена коллектива Честера Беннингтона. В него войдут 11 песен.

Беннингтон умер в 2017 году. Музыканта обнаружили мертвым в его доме в Палос-Вердес в Калифорнии. У него остались шестеро детей.

Спустя некоторое время после произошедшего Linkin Park выпустила клип на ранее неизданную песню Lost. В аудиозаписи звучит голос покойного вокалиста. Композиция должна была стать частью альбома Meteora, релиз которого состоялся в 2003 году.

