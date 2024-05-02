Юрист Лисецкая заявила, что суд впервые оштрафовал блогера за плагиат чужого видео

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Суд впервые в РФ оштрафовал на 300 тысяч рублей блогера за плагиат чужого видео. Об этом заявила юрист пострадавшей стороны Дарина Лисецкая, сообщает телеканал "360".

Юрист рассказала, что риелтор из Подмосковья, на которую подписаны более 100 тысяч человек в соцсетях, сняла видео на тему: "Что делать после выплаты ипотеки?". Этот ролик набрал 11 миллионов просмотров и огромное количество лайков. Ее конкурент с 70 тысячами подписчиков скопировал идею и также набрал много просмотров.

В связи с этим подмосковный риелтор направила иск в суд на коллегу и потребовала возмещение ущерба в размере 500 тысяч рублей. В результате суд встал на ее сторону и обязал ответчика выплатить 300 тысяч рублей.

"Есть большая вероятность того, что это первое в мире дело по коротким видеороликам. Никто до этого не ходил в суд, в России точно", – заявила Лисецкая.

Она также уточнила, что копирование в Сети происходит довольно часто, но немногие знают, как поступать в таких случаях. Однако, по словам юриста, риелтор правильно поступила в данной ситуации. Для подтверждения факта кражи интеллектуальной собственности нужно было доказать, что ролик вообще существовал, так как автор мог его попросту удалить.

"Мы зафиксировали нарушения через специальные системы. Но не думали, что дойдет до суда", – объяснила Лисецкая.

При этом юрист предупредила, что копирование чужих идей является неправильным, так как у таких видео есть свой сценарий, герои и раскадровка. Именно это, как она напомнила, является интеллектуальной собственностью автора.

Ранее фаворита "Евровидения-2023", шведскую певицу Loreen заподозрили в плагиате русскоязычной песни украинской певицы Мики Ньютон. Схожесть композиций удалось обнаружить пользователям из Сети, после чего они сделали подробный разбор песен и выложили его на YouTube-канале Uni Dash Corn. В сообщении уточняется, что песня Tattoo Loreen очень похожа на трек украинской артистки "В плену" 2005 года.

