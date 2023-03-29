Adidas обвинил Black Lives Matter в плагиате трехполосного логотипа

Фото: ТАСС/EPA/Pool/NMC//Cath Ivill

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas обвинил фонд общественного движения Black Lives Matter (BLM) в плагиате логотипа. Об этом сообщает The Guardian.

Руководство компании обратилось в Управление по патентам и торговым знакам США, попросив ведомство отозвать заявку на регистрацию нового логотипа фонда.

В публикации отмечается, что логотип представляет собой три параллельные желтые полоски. Adidas посчитал, что это может ассоциироваться именно с их продукцией.

Ретейлер добавил, что продукция BLM может ввести покупателей в заблуждение и те могут предположить, что фонд связан или спонсируется компанией, что не является правдой.

Поверенный по товарным знакам Джош Гербен в своем посте в Twitter заявил, что у производителя одежды и обуви для спорта мало шансов выиграть суд.

Ранее фаворита "Евровидения-2023", шведскую певицу Loreen заподозрили в плагиате русскоязычной песни украинской певицы Мики Ньютон. Схожесть композиций удалось обнаружить пользователям из Сети, после чего они сделали подробный разбор песен и выложили его на YouTube-канале Uni Dash Corn. В сообщении уточняется, что песня Tattoo Loreen очень похожа на трек украинской артистки "В плену" 2005 года. С композицией Tattoo Loreen поедет на конкурс от Швеции.



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